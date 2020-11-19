5D-принтер волгоградских инженеров признан одним из лучших в стране

Фото: Волгоградский государственный технический университет

Современные технологии развиваются стремительно. Инженеры трудятся над новыми разработками. Стараются удивлять и волгоградские ученые. Так 5D-принтер волгоградского предпринимателя Анатолия Тулаева получил высокую оценку в России. Разработку оценили на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве, который прошел под эгидой Агентства стратегических инициатив. Эксперты форума оценили актуальность проекта и признали разработку Анатолия Тулаева одной из перспективных, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского государственного технического университета.

- В 2020 году нам удалось завершить проект 5Dtech, и мы представили промышленной индустрии первый 5-ти осевой принтер, который позволяет печатать функциональные детали на дорогостоящее оборудование, - рассказал Анатолий Тулаев.

Он отметил, что напечатанные на 5D-принтере детали ничем не отличаются от оригинальных запчастей. Зато их производство в десятки разы выгодней для производств. Если какое-то устройство вышло из строя, можно недостающую часть сделать через 5D-принтер, а не заказывать и ждать оригинал.