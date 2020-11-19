Главой Волгоградского областного Совета ветеранов стал председатель Облдумы Александр Блошкин

Фото: Волгоградская областная Дума

Новым председателем Волгоградского областного Совета ветеранов выбран Александр Блошкин. Ему придется совмещать эту должность с постом спикера регионального парламента. Делегаты VIII отчетно-выборной конференции единогласно поддержали кандидатуру Александра Блошкина. В выборах принял участие и губернатор Андрей Бочаров. Как отметили «КП-Волгоград» в администрации области, это назначение позволит повысить роль организации и уровень взаимодействия с органами власти.

- Волгоградская ветеранская организация это не только самая крупная общественная организация в Волгограде — здесь заслуженные люди, и, конечно, подводить их нельзя, - рассказал после своего назначения Александр Блошкин.

Также сегодня определился новый состав заместителей председателя и бюро областного Совета ветеранов. Напомним, бывший глава Сергей Назаров по личным причинам не стал избираться на новый срок.