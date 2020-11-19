Хватило бы на 250 тысяч доз: в Волгограде полиция накрыла крупный канал поставки наркотиков

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Полиция пресекла в Волгограде крупный канал поставки синтетического наркотика. Оперативники задержали с поличным 38-летнего жителя Ленинградской области. Он делал закладки в тайники в лесном массиве Тракторозаводского района. Полицейские обыскали автомобиль наркосбытчика, где нашли несколько пакетов с белым порошком. Затем они изъяли закладки из тайников в разных районах Волгограда. Общий вес запрещенного вещества составил более 13 килограммов. Экспертиза показала, что это был N-метилэфедрон.

- По имеющейся информации, подозреваемый на собственном автомобиле разъезжал по другим регионам России и занимался сбытом запрещенных веществ аналогичным бесконтактным способом, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Скорее всего, работал мужчина не один и был исполнителем. Еще предстоит распутать всю цепочку этого бизнеса.