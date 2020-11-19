«Около месяца боролись врачи»: в Волгоградской области похоронили сбитую на зебре сотрудницу полиции

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области семья, родные и полицейские простились 19 ноября с Лилией Зайцевой. Начальник отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по городу Михайловке погибла от травм, полученных в ДТП. 44-летняя майор полиции была сбита иномаркой на пешеходном переходе. Около месяца медики боролись за жизнь женщины. Однако спасти ее не удалось. Ее не стало 16 ноября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, Лилия Зайцева служила в полиции с 2007 года. Она прошла путь от инспектора миграционной службы до начальника Отдела. Коллеги говорят о ней, как о добросовестном сотруднике.

Церемония прощания с Лилией Зайцевой прошла в Михайловке. У нее остались супруг и 19-летняя дочь. Свои соболезнования выразили руководство и личный состав Главного управления МВД по региону.

Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к соболезнованиям семье, друзьям и коллегам погибшей.