В Камышине прирост пациентов с коронавирусом выше, чем в Волгограде

Заболевают, в основном, волгоградцы среднего и старшего возраста Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области 19 ноября коронавирус выявлен у 232 жителей двух городов и 20 районов. Впервые за долгое время первое место по приросту новых пациентов не у Волгограда. В областном центре сегодня у 41 человека положительные тесты на ковид. Больше всего сегодня новых случаев заболевания в Камышинском районе – 51. Уже не первую неделю там держится высокий уровень прироста. В Волжском в четверг коронавирус диагностирован у 21 жителя, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

В Городищенском районе прирост за сутки составил 18 пациентов, в Старополтавском - 17. В Жирновском районе заболели 11 жителей, по 10 – в Быковском, Светлоярском и Среднеахтубинском. 8 человек с положительными тестами сегодня в Николаевском районе, в Палласовском и Урюпинском – по 7. 4 жителя заразились в Нехаевском районе, по 3 в Новониколаевском и Чернышковском. По 2 новых случая коронавируса в Кумылженском, Ленинском, Руднянском и Новоаннинском районах, по 1 – в Алексеевском, Михайловском и Серафимовичском.

Наибольшее число жителей Волгоградской области, у кого находят коронавирус, в возрасте от 30 до 49 лет. Сегодня таких пациентов 82. 77 заболевших, кому от 50 до 64 лет. Заразились 44 пенсионера старше 65 лет. Дети и молодежь подхватывают ковид реже. Но все-таки заболевают. Сегодня снова неприятный вирус выявлен у 1 малютки первого года жизни. 4 ребенка с положительными тестами от 1 года до 6 лет. Подтвердился диагноз у 8 школьников 7-14 лет и 2 подростков 15-17 лет. Также 14 новых пациентов 18-29 лет.