От 46 до 79 лет: в Волгоградской области коронавирус унес жизни трех женщин и двух мужчин

В Волгоградской области коронавирус убил 264 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус не сбавляет свою разрушительную силу. Число новых пациентов растет. Увеличивается и список жертв ковида. 19 ноября в Волгоградской области подтверждено 5 смертей от коронавируса, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе. Хотя еще 4 ноября ИЦК сообщал о 6 летальных исходах в регионе. Но оперштаб объявил по 3 жертвы 4-го и 5-го числа. Сегодня умершими от COVID-19 признаны жители двух районов области и Волгограда.

46-летняя волгоградка проживала заразилась от близкого родственника. Но при первых симптомах не обратилась в поликлинику. Но и медики не навестили ее как контактную. Спустя 6 дней ее состояние ухудшилось, она вызвала «скорую». Бригада госпитализировала ее в 12-ю клиническую больницу. У пациентки были хронические заболевания эндокринной системы, а при поступлении в стационар медики диагностировали ковид с двусторонней пневмонией.

Погиб от коронавируса еще один житель Волгограда. 79-летний мужчина, как только заболел, сразу вызвал врача. Ему прописали амбулаторное лечение, которое результатов не дало. Тогда он оказался в Волгоградской областной клинической инфекционной больнице № 1. У него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Проблемы с сердцем были и у 79-летней жительницы Светлоярского района. Она обратилась к медикам спустя 5 дней после заболевания. Врачи приняли решение направить ее в ковидный госпиталь на базе Волгоградской областной клинической больницы № 3. А 68-летний житель Светлоярского района лег в Детскую клиническую больницу №3 в Волгограде, где сейчас лечат и взрослых с коронавирусом. Но прежде пенсионер 5 дней лечился самостоятельно. Он страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Длительное время лечилась самостоятельно 62-летняя женщина из Котовского района. Состояние не улучшалось, тогда она решила обратиться за помощью к врачам. После обследования они направили ее в 1-ю городскую больницу Камышина. У пациентки были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.