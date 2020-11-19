Стало светло: в Волгограде в парке «Русь» отремонтировали освещение

В парке «Русь» в Дзержинском районе Волгограда подрядная организация реконструировали систему освещения. Фонари там не обновлялись с 90-х годов. За это время они пришли в негодность, поэтому с наступлением темноты гулять в парке не было смысла. Можно было потерять тропинку и врезаться в дерево. Сейчас же бригады демонтировали старые опоры освещения и установили 56 новых светодиодных светильников, сообщили «КП-Волгоград» в администрации города. Они уже работают. Благодаря невысоким опорам фонари светят ярко, но при этом не слепят и не раздражают глаза.

Опоры имеют антивандальный рассеиватель из ударопрочного светостабилизированного поликарбоната. Рабочие предусмотрели это, чтобы ни у кого не возникло соблазна «обновить» фонари. В мэрии добавили, что подрядчик также обновляет освещение в Дзержинском районе вдоль дороги от улицы Качинцев до улицы Витимской.

А в ближайшее время обновление затронет весь парк «Русь» в Жилгородке, мэрия подготовила проект. Подрядчик должен будет восстановить тротуар, установить детские площадки и новые скамейки. Специалисты благоустроят и зеленую зону.