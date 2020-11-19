Снимала порчу и венец безбрачия: под Волгоградом псевдоцелительница обманула женщину более чем на миллион рублей

Теперь гадалка может оказаться за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На что только не готовы пойти люди, чтобы стать счастливыми и найти свою любовь. Порой, они обращаются к потусторонним силам. Понадеялась на экстрасенса 38-летняя жительница Новоаннинского Волгоградской области. К ней обратилась 31-летняя местная жительница, якобы способная творить чудеса. Она была готова снять порчу и венец безбрачия. Но за плату. Обряды и привороты проводились в квартире женщины, которая была в поиске суженного. Гадания шли долго – с марта 2019 по май 2020 года. Но экстрасенсорные способности целительницы не работали. Зато она успела забрать в качестве платы деньги и золотые украшения на сумму более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Когда желающая избавиться от порчи поняла, что перед ней не гадалка, а шарлатанка, она пошла в полицию. Псевдоцелительницу задержали.

- Вину в содеянном женщина полностью признала, частично возместив причиненный ущерб, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Но обманщице не удалось избежать уголовного дела. Оно передано в суд. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.