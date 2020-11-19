На Мамаевом кургане к памятной дате обновили плиту на могиле маршала Чуйкова

Фото администрации ВО.

Утро, 19 ноября в Волгоградской области для губернатора всегда начинается одинаково – с возложения цветов. Прошло 78 лет со дня, когда в 1942 году советсткие войска в ходе спецоперации «Уран» пошли в контрнаступление. Это был первый шаг к сталинградской победе. Поэтому и сегодня глава региона Андрей Бочаров отправился по местам боевой славы возлагать цветы. Сначала он побывал в поселке Пятиморске и городе Калач-на-Дону, затем поехал на Мамаев курган. Губернатор возложил цветы к Вечному огню в Зале воинской славы и Малой братской могиле, а затем и на обновленную памятную плиту маршала Чуйкова.

Фото администрации ВО.

Буквально позавчера – 17 ноября – рабочие заменили плиту на могиле Чуйкова. Кстати, выполнена она из гранита Лабрадорит, добытого из того же месторождения, что и оригинальная плита. Привели к празднику в порядок и территорию вокруг могилы Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Фото музея Сталинградская битва.

Напомним, что в феврале 2020-го, накануне 120-летния со дня рождения Чуйкова, в Волгоград приехала его внучка. Екатерину Чуйкову возмутило, в каком плачевном состоянии пребывает памятник и мемориальная плита на могиле деда на Мамаевом кургане.

«Волгоград. Может, просто дадите разрешение на восстановление? Мы семьей позаботимся о своих предках сами!» - написала после визита внучка прославленного маршала.

Женщину власти успокоили, мол, весной все отремонтируют. Весной, правда, не получилось, но к сегодняшней дате могилу полководца все-таки привели в порядок. Отметим, что Чуйков в последние годы жил не в Волгограде, но завещал похоронить его именно на Мамаевом кургане.