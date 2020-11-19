Для жителей Волжского изменили телефон колл-центра по вызову врача и медпомощи

Телефоны колл-центра будут работать до 1 декабря.

В городе Волжском Волгоградской области с сегодняшнего дня, 19 ноября, заработал местный телефонный номер колл-центра, по которому можно вызвать врача.

Телефон этой «горячей линии» - 8(8443)29-28-99.

Оставлять свои обращения по данному номеру можно уже сегодня. Как уточняют в региональном оперативном штабе, по данному телефону волжане могут, если:

- надо вызвать врача на дом,

- поднялась температура тела,

- выписать рецепт,

- сдать анализы или получить результаты анализов.

Параллельно специалисты принимают звонки от волжан и по волгоградскому номеру 8(8442)32-62-30 – он будет действовать до 1 декабря.

Напомним, что работу колл-центра организовали в Волгограде для того, чтобы снизить нагрузку на поликлиники. Здесь принимают заявки и в режиме реального времени передают их в лечебные учреждения. Звонки в колл-центре принимают в рабочие дни с 8.00 до 18.00, в выходные дни – с 8.00 до 14.00.

НА ЗАМЕТКУ!

Телефоны «горячих линий» колл-центра Волгограда:

Тракторозаводский район (8442) 32-62-31

Краснооктябрьский район (8442) 32-62-33

Дзержинский район (8442) 32-62-34

Центральный район (8442) 32-62-35

Ворошиловский район (8442) 32-62-36

Советский район (8442) 32-62-37

Кировский район (8442) 32-62-38

Красноармейский район (8442) 32-62-39