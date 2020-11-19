Под Волгоградом в ДТП с машиной «скорой» пострадали 4 человека

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне, 18 ноября, во Фроловском районе Волгоградской области легковушка не уступила дорогу карете скорой помощи, что привело к серьезному ДТП. В 20.45 на перекрестке улиц Воровского и Еремина 37-летний водитель за рулем «ВАЗ-21124» должен был пропустить спецмашину «ГАЗель», но вместо этого влетел в нее. От удара «неотложка» перевернулась. Травмы различной степени тяжести получили водитель «двенашки» и его 27-летний пассажир, а также управлявший «неотложкой» 59-летний мужчина и 30-летний медработник, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Все четверо оказались на больничных койках.

Отечественная легковушка серьезно пострадала от удара со "скорой". Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Всегда чревато серьезными последствиями вождение в нетрезвом виде. Подтверждение этому произошло вчера в Ольховском районе. Пьяный 30-летний водитель, да еще не имевший прав, ехал в сторону села Ольховка. Но не справился с управлением и его «ВАЗ-2108» оказался в кювете. Мужчине потребовалась госпитализация.

Не по своей воле оказался в медучреждении 53-летний водитель мотороллера в Ленинском районе. На трассе «Волгоград-Астрахань» в него въехал грузовик «МАЗ», управлявший им 60-летний мужчина не соблюдал дистанцию. От столкновения мотороллер отбросило на встречку, где на него наехала «ГАЗель». Травмы получил водитель малогабаритного транспорта, которого увезли в медучреждение. Но, оказалось, он тоже не без греха. У мотороллера, во-первых, нет регистрационного знака, а сам мужчина не имеет водительского удостоверения.