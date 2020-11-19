-18 и ни одной снежинки: в Волгограде крепчают морозы

В Волгограде сегодня малооблачно и мороз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящая зима пришла в Волгоградскую область. Еще не везде выпал снег, но морозная погода установилась даже в дневные часы по всему региону и в Волгограде. В ночь со среды на четверг местами столбик термометра упал до минус 18 градусов. Днем 19 ноября в Волгоградской области температура воздуха будет от 0 до 5 градусов со знаком «минус». Но холода добавляет восточный ветер, который дует с востока с порывами до 14 метров в секунду. Осадки сегодня не ожидаются, лишь небольшая облачность. Так что у водителей на трассах проблем возникнуть не должно. Дороги службы почистили еще вчера.

В Волгограде сегодня днем мороз. Так что без шапки и пуховика выходить на улице непредусмотрительно. Как сообщили «Комсомолке» в Волгоградском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в областном центре температура воздуха составит от нуля до минус 2 градусов.