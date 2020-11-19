В 2021 году в Волгоградской области построят 3 инфекционных блока и 4 поликлиники

Сегодня в медицину вкладывают немалые средства – иначе не выжить. Вот и на 2021 год у волгоградских властей большие планы по модернизации, обновлению и строительству объектов сферы здравоохранения. В частности, как рассказали «КП-Волгоград» в областной думе, в региональный бюджет на следующий год заложили 42,5 миллиарда рублей на оказание бесплатной медицинской помощи волгоградцам. Это на 2 миллиарда больше, чем в текущем.

- В приоритете борьба с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, укрепление кадрового потенциала медицины, а также цифровизация и экспорт медицинских услуг, - отмечают в облдуме.

Запланировано и строительство новых объектов. Так в 2021 планируют сдать лечебно-консультационный центр Волгоградского онкодиспансера и начать строительство радиологического корпуса для лучевой терапии.

Также планируют построить три инфекционных блока при имеющихмя ЦРБ в Камышине, Михайловке и Калачевском районе. Заложены немалые средства и на обновление женских консультаций в регионе. Кроме того, в планах построить 36 объектов медицины: 17 ФАПов, 15 отделений врача общей практики и 4 поликлиники. Продолжат ремонт в 15-й больнице в Волгограде, и в больнице имени Фишера в Волжском.

- Дополнительные деньги заложили на покупку нового оборудования для больниц и на выплату надбавок медикам. – добавляют в облдуме.