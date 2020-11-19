Волгоградка отсудила у застройщика 117 тысяч за срыв сроков сдачи жилья

Новоселье у волгоградки задержалось Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Волгограда отсудила у компании-застройщика 117 834 рублей за срыв сроки сдачи жилья в новостройке. 29 ноября 2018 года она подписала договор участия в долевом строительстве с ООО «Специализированный застройщик «Бастион». Квартиру волгоградка должна была получить не позднее 30 июня 2019 года. Деньги она заплатила вовремя за новые квадратные метры. Однако новоселье пришлось отложить на несколько месяцев. В итоге квартиру в многоэтажке на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе жительница Волгограда получила только 28 января 2020 года. Недовольная срывом сроков, она обратилась в Тракторозаводский районный суд с заявлением о взыскании с компании неустойки и компенсации морального вреда.

Суд подтвердил ненадлежащее исполнения застройщиком обязательство по договору долевого строительства. Сумма неустойки составила 60 тысяч рублей, компенсация морального вреда – 1 тысяча. Еще ООО «Специализированный застройщик «Бастион» должно было выплатить 33 500 – это штраф и расходы услуг представителя.

Но на этом судебные тяжбы не закончились. Волгоградку не удовлетворила сумма неустойки и с апелляционной жалобой она обратилась в Волгоградский областной суд. Он поддержал женщину, у которой сорвалось новоселье.

– Волгоградский областной суд, проверив материалы дела, выслушав участников процесса, изменил решение суда первой инстанции, увеличив сумму неустойки с 60 тысяч рублей до 117 834 рублей, – рассказали «КП-Волгоград» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Штраф застройщика увеличился до 59 417 рублей.