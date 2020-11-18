Под Волгоградом мамаша задолжала алименты на 400 тысяч

Дети – это счастье. Но не все родители разделяют это мнение. Некоторые девушки становятся мамами, как они говорят, случайно. И не готовы воспитывать малышей. Так жительница Палласовского района Волгоградской области стала мамой дважды. Но вместо любви и заботы к своим детям она проявила безразличие и отдала их на попечение государства. При этом она должна была делать алиментные платежи на содержание детей. Но женщина уклонялась от них. В итоге сумма долга составила более 400 тысяч рублей, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области. Да еще нерадивая мамаша стала скрываться.

В розыске женщина была недолго. Судебные приставы вместе с полицией выяснили, что она прячется в одном из хуторов Палласовского района. Неплательщица алиментов получила документы о необходимости погасить немалый долг за своих же детей. Если она продолжит не платить, то ей грозит сначала к административной, а затем и к уголовной ответственности.