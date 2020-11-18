В Волгограде свет 19 ноября отключат в трех районах

Электричество в домах волгоградцев появится до темноты на улице Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волгоградские энергетики не проводят ни дня без работы. Подготовка электрооборудования и линий к зиме продолжается. Плановые профилактические и ремонтные работы не обходятся без отключений электричества в жилых домах Волгограда. В четверг, 19 ноября, без света останутся жители трех районов города. Однако отключения не будут массовыми, а коснутся только 12 улиц в Ворошиловском, Советском и Кировском районах. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг – Волгоград».

В Ворошиловском районе без света останется частный сектор. С 9.00 до 17.00 без электроприборов придется обходиться жителям следующих адресов: улица Малыгина 34-54 (четная сторона), 35-51 (нечетная сторона); улица Адама Мицкевича, 33-56, 55а; улица Сафонова, 33-42, 44; улица Боровского, 34-42 (четная сторона), 37-45 (нечетная сторона); улица Грановитая, 34-38 (четная сторона), 42-62 (четная сторона); улица Немировича-Данченко, 46/1-46/5 (нечетная сторона), 46/25.

В Кировском районе с 9.00 до 17.00 энергетики оставят без электричества Камышанский переулок, 38; улицу Камышанскую, 5-15 (нечетная сторона), 10-28 (четная сторона); улицу Краснолиманскую, 2, 9а-17 (нечетная сторона); улицу Нижнетагильскую, 1а-41 (нечетная сторона), 2-6 (четная сторона), 18-28 (четная сторона); улицу Пилотскую, 1-14.

Только в одном доме не будет в четверг света в Советском районе. С 9.00 до 12.00 без электроэнергии останутся жители 16-этажки №1/3 по улице Богданова.