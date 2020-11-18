Вспышка коронавируса в Котельниковском районе Волгоградской области

Волгоград, Котельниковский района и Волжский - в антилидерах по ковиду 18 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области 18 ноября коронавирус подтвердился у жителей 2 городов и 15 районов. Продолжает возглавлять рейтинг прироста новых пациентов Волгоград. В городе-герое сегодня 74 человека узнали, что у них подтвердился ковид. Следом идет Котельниковский районе, где случилась вспышка заболеваемости. В среду там 34 жителя получили положительные тесты на COVID-19. 33 жителя заболели в Волжском.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 18 ноября Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Михайловском районе сегодня у 22 человек подтвердился коронавирус, в Камышинском районе – у 18. В Среднеахтубинском районе начали борьбу с ковидом 10 жителей, Ленинском – 9. В Старополтавском районе 6 новых случаев вируса, по 5 – в Даниловском и Котовском. В Городищенском, Палласовском, Светлоярском районах заболели по 3 человека. По 2 человека подхватили коронавирус в Быковском и Жирновском районах, по 1 – в Дубовском и Иловлинском.

18 ноября оперативный штаб региона сообщил «КП-Волгоград», что болезнь выявили у 3 малышей первого года жизни. Также вирус у 8 детей 1-6 лет и 17 ребят и девчат от 7 до 14 лет. Заболели 11 подростков 15-17 лет. Среди молодежи 18-29 лет положительные тесты сегодня пришли на 19 человек. Больше всего сегодня заболевших в возрасте от 30 до 49 лет – 70 волгоградцев. Подтвердился диагноз у 64 жителей области 50-64 лет. Среди пенсионеров старше 65 лет ковид выявили у 39 человек.