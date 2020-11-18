В Волгоградской области овощи все дороже, но подешевели туалетная бумага и вермишель

Осень - пора подорожания овощей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еженедельно волгоградцы обращают внимание на изменения цен в магазинах и на рынках. Стоимость продуктов и товаров не стоит на месте. За прошедшую неделю – с 9 по 16 ноября – на прилавках Волгоградской области больше всего подорожали овощи. Сразу на 10,5% выросла цена за килограмм помидоров. Теперь в среднем они стоят 71 рубль 47 копеек, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате. На 8% увеличилась цена килограмма огурцов. Почти на 4,5% вырос ценник у белокочанной капусты и на 3,5% у картофеля. На 3% подорожали яблоки. Почти на 2% стала выше стоимость у репчатого лука. Осень – традиционное время роста цен на овощи. Хотя на половину процента подешевела морковь.

Но рядом с дорожающими продуктами есть те, у которых ценник несколько снизился. Так на 3,5% стала дешевле туалетная бумага. Стоит в среднем 14 рублей 91 копейку за рулон. Вермишель за килограмм стала выгодней на 3%, а макаронные изделия из муки высшего сорта – на 1,3%. Творог за килограмм подешевел на 2,6%. Чуть упала цена – на 2,7% – на пастеризованное молоко.