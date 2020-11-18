Все моложе 60: коронавирус убил в Волгоградской области двух женщин и мужчину

В Волгоградской области от коронавируса скончались, по официальным данным, уже 259 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Волгоградской области число жертв пандемии достигло 259. 18 ноября стало известно о 3 новых случаях гибели волгогрдцев от коронавируса. Болезнь оказалась сильнее двух женщин и мужчины, которым было меньше 60 лет. При поступлении в больницы у всех был диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.

54-летняя жительница Городищенского района начала самолечение. Но лучшей ей не становилось, и спустя 4 дня она пошла в поликлинику. Врач после осмотра пациентки направил ее в 5-ю клиническую больницу. Но женщине становилось хуже и в стационаре. Усилия медиков ее не спасли.

Не сразу обратился за медпомощью 58-летний волгоградец. Он занимался самолечением на протяжении 10 дней. Только тогда он обратился к участковому терапевту. Потребовалась госпитализация. Мужчина оказался в ковидном госпитале на базе 4-й клинической больницы.

Жительница Волгограда, когда почувствовала себя плохо, сразу же забила тревогу и пошла в поликлинику. Ей назначили амбулаторное лечение, которое результатов не давало. Тогда 52-летнюю волгоградку положили в 4-ю клиническую больницу. Кроме проблем с сердечно-сосудистой и эндокринной системами, у нее были хронические желудочно-кишечные заболевания и органов дыхания.

Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, в том числе в условиях реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.