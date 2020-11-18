Молодые волгоградцы ведутся на звонки мошенников: за сутки аферисты списали миллион

Если поначалу на кражи больших сумм со счетов жаловались пенсионеры, писавшие заявления в полицию, то теперь это делают молодые жители Волгоградской области.

Например, 33-летняя жительница Краснооктябрьского района лишилась 300 тысяч рублей, назвав звонившему незнакомцу, напугавшему ее несанкционированным списанием, данные банковской карты. Две женщины из Новоаннинского района, мужчина из Михайловки и еще два жителя Камышина отдали аферистам по этой же схеме полмиллиона. Еще одна 35-летняя волгоградка поверила «сотруднице банка» и осталась без 50 тысяч рублей.

- Бдительность при общении с незнакомцами проявили лишь жительница Городищенского района и житель Кировского района - 58-летний водитель такси из Волгограда: они не поверили телефонным мошенникам, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские приняли заявления и разыскивают преступников.