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Общество

Опасения были излишними: школьные тепловизоры в Волгоградской области не ведут фотофиксацию детей

Аппарат уполномоченного по правам человека региона отреагировал на жалобы волгоградских родителей
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Тепловизоры только измеряют температуру тела. Фотографии школьников они не хранят.

Тепловизоры только измеряют температуру тела. Фотографии школьников они не хранят.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Административный эксперимент над несовершеннолетними» - так некоторые волгоградские родители называют тепловизоры в школах. Якобы оборудование не только температуру детей измеряет, но и фиксирует их лица, сохраняя в базы данных. А мамы и папы учеников не давали согласия на обработку данных. Жалобы на системы теплометрии были направлены в аппарат уполномоченного по правам человека Волгоградской области. Пришлось проводить проверки совместно с прокуратурой. Они показали, что родители школьников Волгоградской области волновались зря. Тепловизоры только измеряют температуру тела. Больше никаких функций они не выполняют.

- Полученная в процессе измерения температуры видеоинформация не используется, не обрабатывается и не хранится, - сообщили «КП-Волгоград» в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области. Системы термометрии не распознают лица и не хранят биометрические данные учащихся. Поэтому нет необходимости в получении согласия родителей.

Также проверка показала тепловизоры в школах соответствуют техническим стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и безопасны для детей. Также в аппарате омбудсмена добавили, что прохождение термометрии учащимися при посещении образовательных организаций является обязательным.

Напомним, в октябре родители учеников школ №3, №78 и гимназии №16 Волгограда направили уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову жалобы на системы термометрии, установленные в общеобразовательных учреждениях. Они отмечали, что им не разъяснили цели и задачи оборудования, а также порядок хранения и использования персональных данных.