В Волгограде тяжелых пациентов с COVID-19 будут лечить очищением крови

Фото администрации ВО.

Коронавирус подстегнул власти к обновлению больниц. За последние полгода волгоградские больницы получили столько нового обордования, сколько не видели и за пятилетку. Вот сегодня в ковидном госпитале на базе больницы №4 в Волгограде появился уникальный аппарат для очищения крови.

- Эта система предназначена для проведения процедур по очистке крови у пациентов с хроническими заболеваниями почек. Она также способна помочь ковидным пациентам у которых есть подозрение на сепсис. Кстати, у данного метода лечение нет противопоказаний и побочных эффектов и технику можно использовать в самых сложных случаях, - поясняют в облздраве. - Отметим, что метод экстракорпоральной гемокоррекции и детоксикации рекомендован Минздравом России для лечения коронавируса в тех случаях, когда неэффективны другие методы.

До этого в больнице №4, напомним, появились аппараты для проведения кислородно-гелиевых ингаляций больным с COVID-19, для лечения инфекции оксидом азота.