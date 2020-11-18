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Коронавирус Covid-19

В Волгоградской области не будут делать тест на коронавирус тем, кто контактировал с заболевшим ковидом

Если у него нет никаких симптомов
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Тест на ковид контактным лицам теперь делают только при симптомах болезни

Тест на ковид контактным лицам теперь делают только при симптомах болезни

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области ПЦР-лаборатории станут работать быстрее. Об этом специалисты облздрава и Роспотребнадзора заявили на брифинге оперативного штаба. 13 ноября в России постановлением главного санитарного врача были внесены изменения в правила профилактики коронавируса, которые будут действовать как минимум до 1 января 2022 года. Многие изменения коснулись тестов на ковид. Теперь контактным с заболевшим COVID-19 лицам не будут в обязательном порядке делать тест. При этом они в любом случае должны отсидеть дома 14 дней на самоизоляции, рассказала заместитель руководителя Управления регионального Роспотребнадзора Ирина Климина.

- Ранее предусматривалось обязательное тестирование контактных лиц на 8-10 день с момента последнего общения с больным, - напомнила Ирина Климина. - Сейчас такой необходимости нет. Контактные лица будут находиться на самоизоляции 14 дней. Но тестирование будет проводиться, если у контактного появятся симптомы коронавируса.

Такое изменение должно сократить нагрузку на лаборатории, отметила Ирина Климина. И должна облегчиться выписка больных по выздоровлению. Теперь пациент, который боролся с коронавирусом, признается здоровым после одного отрицательного теста. Если у больного будет положительный анализ, то повторный мазок у него возьмут не ранее, чем через 3 дня.

- Раньше медучреждения делали неоднократно повторные тесты, что приводило к необоснованным нагрузкам лабораторий.

Региональное Управление Роспотребнадзора начнет информирование контактных с больным ковидом лиц. Им будут приходить смс-оповещения или письма на электронную почту, что нужно сесть на самоизоляцию из-за контакта с человеком, у которого положительный тест. Номера телефонов и электронные адреса контактных должны передавать в Роспотребнадзор медучреждения, которые взяли их вместе с анализами у заболевших.