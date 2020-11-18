38-летний колясочник из Камышина отсудил кресло с электроприводом у соцстраха

Центральный районный суд обязал Фонд социального страхования Волгоградской области в рамках программы реабилитации обеспечить 38-летнего мужчину из Камышина специальным креслом с электроприводом. До этого больному предлагали и выдавали обычные коляски, которыми он не мог пользоваться дома ввиду состояния здоровья: у камышанина с рождения диагностировали заболевания нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Мать инвалида пошла в местную прокуратуру, чтобы добиться справедливости.

- Установлено, что молодой человек в связи с отсутствием способности двигаться самостоятельно нуждался в комнатной кресло-коляске с электроприводом, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

После того, как прокуратура Камышинского района добилась положительного результата от служителя Фемиды, специальное кресло выделили сразу после вступления решения в силу.