Врач ковидного госпиталя Волгограда: Я видел много горя и смертей

Врач с первых дней пандемии работает в красной зоне с ковидными больными. Фото с личной странички Игоря Брамника.

С момента появления в России вакцины от коронавируса ее обсуждают все кому не лень. По данным опроса, в Волгограде большая часть жителей (52% жителей) не готовы делать прививку от ковида. А вот заместитель главного врача по медицинской части ГКБСМП №25 Волгограда Игорь Брамник прошел вакцинацию одним из первых, и нисколько не жалеет.

- Я сразу стал ходить в красную зону. На тот момент я работал еще в четвертой больнице, которую в числе первых определили под госпиталь. Видел, как растет число заболевших. Видел, много смертей и много горя. Много коллег попадало к нам в госпиталь. Поэтому я и многие медработники ждали эту вакцину с нетерпением. И я стал одним из добровлльцев, кто в Волгограде сделал эту инъекцию. И, скажу вам, я не почувствовал после прививки никаких изменений в своем здоровье, единственное, что я почувствовал – большое удовлетворение, что я это сделал. И большинство моих коллег со мной солидарны, потому что на сегодняшний день это единственный эффективный способ защиты от ковида, - заявил сегодня, 18 ноября, на брифинге Игорь Брамник.

Отметим, что на данный момент в Волгоградскую область поступила уже вторая партия вакцины от коронавируса. А до конца года планируют получить еще 2100 доз, которые пойдут на вакцинацию волгоградских медиков и работников социальной сферы.