Нет бурного роста: с середины октября в Волгоградской области стабилизировалась ситуация с ковидом

Снизилось и число заболевших детей Фото: Иван МАКЕЕВ

18 ноября 2020 года на брифинге сообщили о стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Волгоградской области. За последние дни число зараженных превышает две сотни, но в целом, а Роспотребнадзор и облздрав смотрят на ситуацию в масштабе, показатель среднего прироста за последние 7 дней составил 0,9%, за сутки 1%.

- С середины октября 2020 года данные показатели стабильные, рост не отмечается. В структуре заболеваний основную массу составляет взрослое население – 91,1%, дети – 8,9%, - рассказала на брифинге заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Климина - Отмечаются единичные случаи заболевания, очаги в школах, дошкольных образовательных учреждениях, средних и высших образовательных заведениях.

Снизилось и число заболевших детей в 1,2%. Также стабилизировалась ситуация в вузах (студенты ушли на дистанционку).