В 2021 году на экологию Волгоградской области направят 7 миллиардов рублей

Основные средства пойдут на обводнение Волго-Ахтубинской поймы. Фото: Елена АРАКЕЛЯН

В 2021 году на вопросы экологии Волгоградской области планируют потратить рекордную сумму – более 7 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем в текущем году. Как говорят в Волгоградской облдуме, деньги пойдут на ликвидацию свалок, на переработку отходов, на расчистку ериков и русел рек и лесовостановление. Но самая весомая сумма будет направлена на реализацию уникального проекта по строительству на реке Ахтуба мини-ГЭС, которая должна решить проблему с обводнением Волго-Ахтубинской поймы.

Напомним, о том, что надо спасать пойму заговорили в 2017 году. Вопрос обводнения Волги обсудили на Госсовере и федерация поддержала строительство уникальной мини-ГЭС. В 2019-м году АО «Институт Гидропроект» приступил к подготовке проекта. К концу этого года он, по плану, должен быть готов. Проект направлен на то, чтобы подать воду из водохранилища Волжской ГЭС (не менее 100 кубов в секунду) в Ахтубу и ерики поймы.

- Также в бюджете на 2021 год заложили деньги на развитие системы особо охраняемых природных территорий, на воспроизводство охотничьих ресурсов и на новую технику для лесничеств, - говорится в сообщении облдумы.

Кроме того, заложены средства на реализацию программы «Чистая вода». Деньги в рамках этой программы пойдут на обновление систем водоснабжения в семи населенных пунктах Серафимовичского, Дубовского, Новониколаевского, Среднеахтубинского, Камышинского, Ленинского и Суровикинского районов.

Не забыли профинансировать и мероприятия по улучшению экологии в Светлоярском районе, которую разработали специально для этой территории.