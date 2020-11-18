Отрицали власть и законы: в Волгограде арестовали банду экстремистов

При обысках нашли и изъяли прямые доказательства противоправной деятельности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 ноября сотрудники волгоградского МВД, СУ СКР и ФСБ арестовали 41-летнего жителя Волгограда и его сообщников, которые занимались экстремизмом. Банда распространяла запрещенную литературу и другие материалы, в том числе по интернету, вовлекая в свои ряды новых участников среди местного населения. Следователям еще предстоит выяснить, сколько людей попались на «крючок» фанатиков.

- Они пропагандировали среди населения отрицание Российской Федерации как государства и действующих на территории страны законов, склоняя граждан к противодействию деятельности органов власти всех уровней, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В отношении троих задержанных возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». При обысках нашли и изъяли прямые доказательства противоправной деятельности. Расследование продолжается, устанавливаются все факты и обстоятельства.