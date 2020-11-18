«Ваш ребенок нанес ущерб - заплатите»: в Волгограде родители дошколят получают в чатах фейковые сообщения о мошенниках

В родительских чатах бродит фейк о новой мошеннической схеме. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последнее время родительские чаты становятся опасным источником получения информации: одни доводят конфликты до убийства, другие распространяют неправдивую информацию и сеют панику среди волгоградцев.

«Уважаемые родители, поступила информация обзвона мошенниками родителей детских садов с неправильными данными л/с ребенка и просьбой оплатить ущерб, нанесенный их ребенком саду на указанный лицевой счёт» - такое сообщение получила и волгоградка Екатерина.

В нем также указано, что переводить средства не стоит и необходимо поинтересоваться, «на основании какого документа вам звонят и кто предоставил номер телефона».

Однако в полиции опровергли достоверность этих сообщений.

- Данная информация не соответствует действительности. Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка: нет ссылки на источник информации, конкретного указания населенного пункта, где это происходило, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. И добавили: - Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкой «фейковых» сообщений в чатах.