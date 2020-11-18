Волгоградскую область замело: дороги чистили 96 машин

Сутки техника расчищала дороги, сейчас обстановка спокойная.

Пока жители Волгограда, а вместе с ними и все коммунальные службы, все ждут обещанного снегопада, районы Волгоградской области заметает. На юге региона сугробы уже по колено. А дорожная техника работала сутки напролет, чтобы обеспечить бесперебойное движение по трассам. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, на дороги области вывели 95 единиц техники: 66 комбинированных машин и 29 автогрейдеров, тракторов и погрузчиков.

- К утра 18 ноября дорожными службами обеспечен проезд по всем дорогам регионального значения, заторов на трассах нет, - отчитались в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области

Больше всего от метели досталось Нехаевскому, Клетскому, Серафимовичскому, Калачевскому, Чернышковскому и Суровикинскому районам. Небольшой снег прошел также в Алексеевском и Городищенском районах. А на дорогах Кумылженского и Октябрьского районов спецтехника устраняла накат на дорогах.

Отметим, что в Волгоградской области в случае необходимости на расчистку и обработку дорог регионального значения могут вывести почти 500 единиц техники, еще 184 машины имеются в распоряжении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, которое обслуживает магистральные трассы.