В полиции Волгоградской области кадровые перестановки: 18 ноября сотрудникам ОМВД России по Среднеахтубинскому району представили нового руководителя. Им стал 41-летний подполковник внутренней службы Сергей Осадчий, за плечами которого большой опыт работы.

Новым руководителем ОМВД по Среднеахтубинскому району стал Сергей Осадчий Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Известно, что Сергей Александрович пришел в полицию в 2003 году. За семнадцать лет он прошел путь от участкового до начальника. За весь период службы занимал руководящие посты и трудился в отделе уголовного розыска в Среднеахтубинском районе. Его предшественник, полковник Эдуард Ахмедов, также перешел на новую должность.

- Ранее руководивший Отделом МВД России по Среднеахтубинскому району полковник внутренней службы Эдуард Султанахмедович Ахмедов в настоящее время возглавляет тыл ГУ МВД России по Волгоградской области, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.