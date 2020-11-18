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Новым руководителем ОМВД по Среднеахтубинскому району стал Сергей Осадчий

Бывший руководитель Эдуард Ахмедов возглавил тыл Главка
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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В полиции Волгоградской области кадровые перестановки: 18 ноября сотрудникам ОМВД России по Среднеахтубинскому району представили нового руководителя. Им стал 41-летний подполковник внутренней службы Сергей Осадчий, за плечами которого большой опыт работы.

Новым руководителем ОМВД по Среднеахтубинскому району стал Сергей Осадчий

Новым руководителем ОМВД по Среднеахтубинскому району стал Сергей Осадчий

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Известно, что Сергей Александрович пришел в полицию в 2003 году. За семнадцать лет он прошел путь от участкового до начальника. За весь период службы занимал руководящие посты и трудился в отделе уголовного розыска в Среднеахтубинском районе. Его предшественник, полковник Эдуард Ахмедов, также перешел на новую должность.

- Ранее руководивший Отделом МВД России по Среднеахтубинскому району полковник внутренней службы Эдуард Султанахмедович Ахмедов в настоящее время возглавляет тыл ГУ МВД России по Волгоградской области, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.