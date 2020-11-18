«Волгоград Арену» сдадут в аренду по частям

Фото АО "Стройтрансгаз"

«Волгоград Арена» - отличный стадион, вот только обслуживание его дорого обходится бюджету. Пока области содержать его помогает государство, но местные власти обязали найти и другие источники для его окупаемости. Идея не новая: помещения стадиона решили передать арендаторам. Сдавать будут по частям. Но, прежде, чем искать арендаторов, надо определить стоимость аренды. Вот на сайте Госзакупок и появился лот: ищут фирму, которая проведет оценку и определит стоимость 1 квадратного метра нежилых помещений стадиона. В частности, речь идет о помещениях в секторе С «Волгоград Арены». Заплатят за эту работу фирме-победителю аукциона 38 тысяч рублей.

Кстати, появится на сайте Госзакупок и еще один лот – в обещанный футбольный музей все-таки покупают оборудование интерактивных стендов дополненной реальности, с возможностью которых болельщики стадиона смогут поиграть в виртуальный футбол с образами игроков Сборной России. Заплатят за это оборудование поставщику 2,5 миллиона рублей.