Под Волгоградом 33 многодетные семьи получат земельные участки благодаря прокуратуре

Котовский районный суд Волгоградской области по иску прокуратуры встал на защиту 33 многодетных семей, которые никак не могли получить полагающиеся им по закону земельные участки для строительства домов. Надзорный орган после жалоб провел проверку: оказалось, местные власти не торопились исполнять свои обязательства и выделять на это средства.

- Прокуратура предъявила исковое заявление о возложении обязанности на администрацию предусмотреть в бюджете денежные средства на формирование земельных участков для нужд многодетных семей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Конечно, после того, как решение вступит в силу, его не исполнят в тот же час, ведь на это нужны средства, но прокуратура Котовского района взяла ситуацию на свой контроль и в ближайшее время многодетные семьи получат участки.