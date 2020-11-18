В волгоградском приюте «Дино» для первоклашек провели «Уроки доброты»

Фото: приют "Дино"

Волгоградский приют «Дино» продолжает активно вовлекать общественность в свою жизнь и работу: нередко к питомцам приезжают неравнодушные горожане, а теперь в традицию вошли поездки и школьников. На днях питомник для собак посетили ребята из частной школы «Поколение». Там устроили челлендж «Кошки VS Собаки» и начали сбор корма. Четвероногим повезло: им досталось больше 300 килограммов еды. Учащиеся 1В класса принесли больше всех – почти 100 кило. Они и отправились на «Уроки доброты» в самый большой приют для собак в Волгоградской области.

- Ребят с радостью встретили «дино-жители», а управляющая приютом Светлана, имеющая педагогическое образование, провела для деток наглядный урок, - рассказали «КП-Волгоград» в приюте.

Отметим, что в Волгограде самое большое скопление бродячих собак – более 20 тысяч особей по примерным подсчетам. Отчасти проблему решают сотрудники «Дино», открытого на добровольной основе и заручившегося поддержкой городских властей. Также приют выигрывает Президентские гранты.