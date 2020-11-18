Улетел в столб: нелепое ДТП в центре Волгограда попало на видео

Авария произошла рано утром на улице Рабоче-Крестьянской. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

До Волгограда снежный циклон к 18 ноября так и не добрался. Но даже при отсутствии снега водители умудряются попадать в ДТП на ровной дороге. Вот одна такая нелепая авария в центре города попала на видео.

Произошла эта авария рано утром 17 ноября в Ворошиловском районе – у площади Чекистов. Там в столб врезалась «Дэу Нексия». Причем, как видно за записи, никто машину не подрезал, никто не подталкивал, она просто резко свернула с пути и влетела в фонарь. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, за рулем пострадавшего автомобиля был 20-летний парень.

- Машина мчалась со стороны улицы Краснознаменской в сторону улицы Ким, напротив дома №2 по ул. Р. Крестьянская она врезалась в световую опору. В результате ДТП водитель с различными травмами доставлен в больницу, - уточняют в региональном Главке.

Говорят, молодой водитель не справился с управлением. Почему? Будут разбираться правоохранители.