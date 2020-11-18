Водитель забежал в магазин, а пьяный после ссоры с любимой волгоградец угнал его машину

Инцидент произошел 15 ноября в поселке Новый Рогачик Волгоградской области: 32-летний водитель маршрутки «Форд Транзит» забежал в местный магазин буквально на минутку, а когда вышел, транспортного средства и след простыл. В этот же момент в Городищенском районе полицейские задержали нетрезвого 38-летнего автостопщика, пытавшегося добраться до Волгограда. Эти два происшествия оказались связаны.

Выяснилось, что задержанный в тот день поехал к любимой в Городищенский район, но та ему отказала. Выпив с горя, он блуждал по поселку и от скуки решил угнать «Форд», чтобы доехать до дома.

- Однако мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, где автомашина забуксовала. Тогда он отправился домой пешком по трассе и был задержан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

За «приключения» волгоградцу грозит до пяти лет тюрьмы.