В школьных столовых Волгограда нашли нарушения

С начала 2020 года сотрудники волгоградского Роспотребнадзора проверили 24 школы Волгограда и 5 организаторов питания на предмет соблюдения как санитарных норм, так и действующего эпидемиологического режима. Как оказалось, не во всех учреждениях следовали правилам, хотя именно сейчас, в сезон распространения вирусов и инфекций это жизненно важно.

- В ходе проверок выявлены нарушения санитарного законодательства, ведения документации по работе пищеблоков. Выявленные нарушения санитарных правил устранены в ходе проверок, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Виновников наказали рублем, а в остальные школы инспекторы надзорного ведомства пообещал заглянуть до конца года. Напомним, с 1 сентября по приказу президента РФ Владимира Путина в начальных классах организовали горячее питание. Обеспечением его занимаются индивидуальные предприниматели.