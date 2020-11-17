18 ноября в трех районах Волгограда отключат свет

Придется потерпеть неудобства. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградскую область уже добралась зима: снег, метель, гололед – все, как полагается. В такую погоду нагрузка на электрические сети всегда большая. И чтобы, все работало бес перебоев, энергетикам приходится ежедневно обновлять оборудование. Вот и на завтра, 18 ноября, в Волгограде запланированы ремонтные работы на высоковольтных линиях электропередач. В связи с чем ряд улиц временно отключат от подачи электроэнергии. В частности, отключения затронут частный сектор Ворошиловского района, десять домов Красноармейского района. Ну а больше всего достанется жителям Кировского района: там не будет света в поселке Военный городок, и еще на 14-ти улицах. Об этом «КП-Волгоград» узнал у компании «Россети-Юг».

Отключать будут почти на весь световой день – с 9 утра до пяти часов вечера. И только в самом южном районе Волгограда энергетики обещают управиться за несколько часов и к полудню возобновить подачу электроэнергии.

ВАЖНО!

18 ноября в Волгограде отключат свет по следующим адресам:

Ворошиловский район

с 9.00 до 17.00

- ул. Сафонова 16-44,15-31

- ул. Боровского 16-32, 19-45

- ул. Малыгина 16-32,15-31

- ул. Грановитая 33-61,24-60

- ул. Азизбекова 32-48

- магазин "Яблонька"

Красноармейский район

с 09.00 до 12.00

- ул. Панферова 50,52,58,60,62

- ул. Мачтозаводская 94,96,98,100

Кировский район

с 09:00 до 17:00

- пос. Военный городок 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

- ул. Песчаная 1-25

- ул. Косогорная 1-21, 2,2к

- ул. Дубовая 3-33,20,22

- ул. Партизанская 2-36,3-35

- пер. Кирова 3,4-10

- ул. Вишневая 2-18

- ул. Ильмовая 11-15,18

- ул. Павлодарского 1-21,2-22

- ул. Ясеневая 3-21,4-2

- ул. Рябиновая 15,15а

- ул. Красногорская 75-125,72-100

- ул. Красных Командиров 163-211,138-178

- ул. Пожарского 183-229,186-230

- ул. Маяковского 89-139,90-142