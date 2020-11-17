18 ноября в трех районах Волгограда отключат свет

Придется потерпеть неудобства.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Волгоградскую область уже добралась зима: снег, метель, гололед – все, как полагается. В такую погоду нагрузка на электрические сети всегда большая. И чтобы, все работало бес перебоев, энергетикам приходится ежедневно обновлять оборудование. Вот и на завтра, 18 ноября, в Волгограде запланированы ремонтные работы на высоковольтных линиях электропередач. В связи с чем ряд улиц временно отключат от подачи электроэнергии. В частности, отключения затронут частный сектор Ворошиловского района, десять домов Красноармейского района. Ну а больше всего достанется жителям Кировского района: там не будет света в поселке Военный городок, и еще на 14-ти улицах. Об этом «КП-Волгоград» узнал у компании «Россети-Юг».
Отключать будут почти на весь световой день – с 9 утра до пяти часов вечера. И только в самом южном районе Волгограда энергетики обещают управиться за несколько часов и к полудню возобновить подачу электроэнергии.
ВАЖНО!
18 ноября в Волгограде отключат свет по следующим адресам:
Ворошиловский район
с 9.00 до 17.00
- ул. Сафонова 16-44,15-31
- ул. Боровского 16-32, 19-45
- ул. Малыгина 16-32,15-31
- ул. Грановитая 33-61,24-60
- ул. Азизбекова 32-48
- магазин "Яблонька"
Красноармейский район
с 09.00 до 12.00
- ул. Панферова 50,52,58,60,62
- ул. Мачтозаводская 94,96,98,100
Кировский район
с 09:00 до 17:00
- пос. Военный городок 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
- ул. Песчаная 1-25
- ул. Косогорная 1-21, 2,2к
- ул. Дубовая 3-33,20,22
- ул. Партизанская 2-36,3-35
- пер. Кирова 3,4-10
- ул. Вишневая 2-18
- ул. Ильмовая 11-15,18
- ул. Павлодарского 1-21,2-22
- ул. Ясеневая 3-21,4-2
- ул. Рябиновая 15,15а
- ул. Красногорская 75-125,72-100
- ул. Красных Командиров 163-211,138-178
- ул. Пожарского 183-229,186-230
- ул. Маяковского 89-139,90-142