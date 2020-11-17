Волгоградский школьник выиграл поездку на Северный полюс

Фото администрации Камышина.

Мальчишка по имени Леонид Ершов из Камышина Волгоградской области отправится в экспедицию на Северный полюс. Такую возможность он выиграл, победив в конкурсе от госкорпорации «Росатом».

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Камышина, мальчишка учится в девятом классе школы №9 и уже давно увлекается севером, Арктикой и всем, что с ними связано. Конечно же, попасть на полюс было его мечтой, и уже в следующем году она станет реальностью.

«Росатом» проводил всероссийский детский интеллектуальный конкурс «Ледокол знаний» среди ребят 7-10 классов. Участвовало 30 тысяч детей со всех уголков России. Отобрали 25 самых эрудированных, попал в список победителей и Леня Ершов. Он справился со всеми викторинами и здорово написал сочинение на тему «Что я сделаю, когда окажусь на Северном полюсе?».

Главный приз - 10-дневная «Экспедиция знаний», которая на атомоходе отправится из Мурманска на Северный полюс.

«Разрубая глыбы льда, атомоход направится к самой северной точке России, Земле Франца-Иосифа, и высадит путешественников на Северном полюсе, чтобы они оставили свой след на нулевом километре планеты», - говорится на сайте конкурса.

Стартует экспедиция в августе 2021 года.