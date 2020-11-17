Сгорел за 4 дня: в Волгограде от ковида умер врач-реаниматолог

Врач до последнего работал в инфекционной больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде коронавирус убил еще одного врача. Анестезиолог-реаниматолог детской областной инфекционной больницы Дмитрий Чехович сгорел от коварной инфекции всего за четыре дня. Ему было всего 49 лет.

- Заболел Дмитрий Чехович 11 ноября, его госпитализировали в областную инфекционную больницу №1. Болезнь развивалась молниеносно. Уже в ночь с 14 на 15 ноября доктор скончался в реанимации. По словам коллег, Дмитрий Владимирович работал до последнего, - рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

Дмитрий Чехович в 1994 году окончил волгоградскую медакадемию. Трансфузиолог, анестизиолог, реаниматолог с 26-летним опытом. Большую часть времени работал в детской инфекционной больнице, какое-то время – в областном противотуберкулезном диспансере.

- Он был отличным врачом и человеком. Был умным и добрым. Никогда никому не отказывал и всегда всем помогал. У него просто не было плохих качеств, - пишут на форумах волгоградцы.

- Весьма превосходный и вдумчивый трансфузиолог! Походу один из толковейших в нашем городе.

Днем раньше от вызванных коронавирусом осложнений скончался известный волгоградский травматолог, завотделением 25-й больницы Эльбрус Дзахоев. Всего же в списке памяти уже более трех десятков медиков - врачей, медсестер, санитарок и водителей скорой, которые скончались во время пандемии.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным, друзьям, коллегам и близким.