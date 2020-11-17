Волгоград попал в аутсайдеры по числу автомобилей у населения

А когда попадаешь в Волгограде в пробку на дороге, кажется что у нас даже слишком много машин. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Несмотря на кризис и падение экономики число автомобилей в России растет. Так, аналитики «Автостата» подсчитали, что на 1 тысячу жителей страны у нас приходится на данный момент уже 309 легковых автомобилей. Правда, Волгоград, хоть и город-миллионник, от этого среднероссийского показателя сильно отстает.

Эксперты портала оценили, как обстоят дела в 20-ти крупнейших городах России. И, надо сказать, что лишь в четырех из них показатель обеспеченности машинами выше общероссийского уровня. В число этих лидеров попали Краснодар, где на тысячу жителей приходится 355 авто; Самара с показателем 331 автомобиль на тысячу человек; Санкт-Петербург – 317 машин на тысячу людей; и Воронеж с показателем 315 авто. Москва, к слову, в этом рейтинге только на 12-м месте. В российской столице на 1 тысячу жителей приходится 287 легковых машин.

Волгоград же опять в аутсайдерах. Он занял 18-ю строчку, и наш показатель обеспеченности автомобилями составляет всего 265 на тысячу жителей. Всего же в Волгограде зарегистрировано (по данным на 1 июля 2020 года) 267,3 тысячи машин. Кстати, самый большой автопарк – в Питере: там 1 миллион 709 тысяч автомобилей.