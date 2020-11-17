Волгоградку отправили на год в колонию за шутку о заминировании суда

Женщина потом оправдывалась, мол, так "выпустила пар", но глупая шутка стоила ей свободы. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Камышине Волгоградской области 45-летнюю женщину отправили в колонию-поселение за глупую шутку о заложенной бомбе в здании суда.

Это случилось год назад – 7 ноября 2019-го. В тот день в суде Камышина рассматривали дело, фигурантом которого выступала эта женщина. Ход судебного разбирательства ее явно не устраивал, и в порыве гнева она стала угрожать, что взорвет всех. Мол, в здании суда уже заложена бомба.

Угроза прозвучала правдоподобно, но по итогу обследования бомбу, к счастью, не нашли. А за ложное сообщение о минировании ей добавили еще одну статью в уголовное дело.

Осознав, что натворила, женщина попыталась оправдаться – мол, погорячилась, и лишь хотела «выпустить пар» (цитата автора сохранена). Но наказания за содеянное ей уже было не избежать.

- С учетом ранее вынесенного в отношении женщины приговора суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 1 год 1 месяц в колонии-поселении, - сообщают «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе волгоградских судов.