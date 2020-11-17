В Волгограде медиков на «скорую» и в поликлиники будут заманивать жильем

Чтобы стать собственникам жилья, человеку надо проработать на "скорой" минимум 10 лет. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Волгоградской области решили жильем заманивать медиков на работу в поликлиники и в неотложку. Как стало известно «КП-Волгоград», волгоградские парламентарии приняли проект закона, который разрешит волгоградским медикам приватизировать служебные квартиры. Правда, на ряде условий.

До настоящего момента закон «О жилищном фонде Волгоградской области» позволял приватизировать служебное жилье только госслужащим, да и то не всем, а из ряда руководителей и советников. Проект предусматривает, что теперь такая возможность будет и у медработников, которые трудятся на «скорой» и в медорганизациях первичного звена, подведомственных областному комитету здравоохранения.

Правда, право приватизировать служебные квартиры получат не все. А лишь те, кто проработает не менее 10 лет в вышеуказанных медорганизациях, не имеет собственного жилья или жилья по договору социального найма и не использовал свое право на бесплатную приватизацию.