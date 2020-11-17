Замело: трассу из Волгограда в Ростов закрыли для фур и автобусов

Фото из архива КП.

Пока жители Волгограда только ждут обещанного снега, южные районы Волгоградской области уже завалило. Да так, что дорожная техника не успевает чистить трассы, ведущие в Ростовскую область. От чего на многих участках образовались заторы. Вечером 16 ноября огромная пробка образовалась на автодороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной. Сегодня, 17 ноября, метель там все еще бушует, и к обеду стало известно, что ростовские гаишники приняли решение ограничить движение транспорта еще на одном участке - на трассе Котельниково – Песчанокопское. Речь идет об участке дороги с 21 по 81 километр - от границы Волгоградской области до Зимовников.

На данный момент дорогу временно закрыли для большегрузов и пассажирского транспорта.

И, судя по прогнозам синоптиков, заметать Волгоградскую область будет и дальше. Так, сегодня ночью и завтра днем, 18 ноября, практически по всей территории региона ожидается снегопад – от сильного до умеренного, местами метель.

- В отдельных юго-западных районах сильный снег, гололедно-изморозевые явления. Ветер восточный, с порывы 13-18 метров в секунду, - пророчат в Волгоградском ЦГМС.

И похолодает. Столбик термометра опустится до минус 6-11 градусов, а местами и до 15-ти градусов ниже ноля.