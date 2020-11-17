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Общество

Замело: трассу из Волгограда в Ростов закрыли для фур и автобусов

Ограничения ввели на дороге Котельниково – Песчаноперекопское
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.

Фото из архива КП.

Пока жители Волгограда только ждут обещанного снега, южные районы Волгоградской области уже завалило. Да так, что дорожная техника не успевает чистить трассы, ведущие в Ростовскую область. От чего на многих участках образовались заторы. Вечером 16 ноября огромная пробка образовалась на автодороге А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной. Сегодня, 17 ноября, метель там все еще бушует, и к обеду стало известно, что ростовские гаишники приняли решение ограничить движение транспорта еще на одном участке - на трассе Котельниково – Песчанокопское. Речь идет об участке дороги с 21 по 81 километр - от границы Волгоградской области до Зимовников.

На данный момент дорогу временно закрыли для большегрузов и пассажирского транспорта.

И, судя по прогнозам синоптиков, заметать Волгоградскую область будет и дальше. Так, сегодня ночью и завтра днем, 18 ноября, практически по всей территории региона ожидается снегопад – от сильного до умеренного, местами метель.

- В отдельных юго-западных районах сильный снег, гололедно-изморозевые явления. Ветер восточный, с порывы 13-18 метров в секунду, - пророчат в Волгоградском ЦГМС.

И похолодает. Столбик термометра опустится до минус 6-11 градусов, а местами и до 15-ти градусов ниже ноля.