В Волгоградской области глава села получил «откат» в 300 тысяч от подрядчика, которому помог выиграть аукцион на ремонт дороги

Глава поселения может надолго сесть за решетку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Малодельского сельского поселения Фроловского района Волгоградской области подозревается в получении крупной взятки. По версии следствия, в октябре и ноябре 2019 года Сергей Сапожников предложил знакомому генеральному директору строительный фирмы восстановить за федеральный счет дорогу, пострадавшую во время стихии в 2018 году. Предпринимателю глава поселения пообещал победу в торгах, подписание акты выполненных работ и ускоренную процедуру оплаты. Но взамен требовался «откат» в 300 тысяч рублей. Обе стороны ударили по рукам. Контракт заключили на ремонт подъезда к станице Малодельской, предусматривалось финансирование на сумму 8 миллионов рублей, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Когда восстановление работ подошло к концу, глава поселения без специальной комиссии лично заверил все документы и отправил в комитет транспорта Волгоградской области, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Следственного управления СКР. А требуемые 300 тысяч гендиректор фирмы вернул, как и договаривались. Только факт получения взятки незамеченным не остался.

Следователи завершили расследование уголовного дела. Прокуратура направила его в суд. Вину чиновник признал полностью. Ему светит 12 лет тюрьмы.