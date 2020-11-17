Вспышки коронавируса в Волгограде, Камышине и Старополтавском районе

Коронавирус продолжает шагать по Волгоградской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Статистика коронавируса меняется день ото дня, и пока не в лучшую сторону. Сегодня, 17 ноября, в Волгоградской области зафиксировано 229 новых случаев ковида. Больше всего, как и прежде, в Волгограде – 53 новых пациента. А вот на второе место вдруг вышел Камышинский район, где диагноз COVID-19 подтвердили у 39 человек. Третью позицию сегодня разделили Волжский и Старополтавский район – там по 22 положительных теста.

Достаточно большой очаг коронавируса зафиксирован и в Михайловском районе – сразу 14 новых заболевших. В Новониколаевском – 10, в Городищенском – 9, в Кумылженском -8, в Николаевском – 7.

По шесть новых ковидных пациентов добавилось в Серафимовичском, Жирновском, Палласовском и Котельниковском районах. По пять – в Среднеахтубинском и Ленинском. Четыре человека заболели COVID-19 в Урюпинском районе, два – в Быковском. Также в сегодняшнюю статистику попали Светлоярский, Алексеевский, Новоаннинский, Киквидзенский и Котовский районы –там по одному заболевшему.

География распространения ковида все ширится. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В числе новых пациентов оказались и 11 детей, в числе которых и один ребенок первого года жизни. Из группы риска – старше 65 лет – 44 волгоградца.