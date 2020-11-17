Пытались лечиться сами: в Волгоградской области от COVID-19 скончались еще трое мужчин и женщина

Фото администрации ВО.

К 17 ноября 2020 года в официальной статистике умерших от коронавируса числится уже 256 человек. За минувшие сутки смерть от ковида подтвердили еще у четверых – троих мужчин и одной женщины. Старшему из них был 71 год, младшему – всего 59 лет.

В список жертв коронавируса сегодня попали сразу три жителя Волгограда. И все они, как сообщают в региональном оперштабе, поздно обратились за медицинской помощь.

Женщину 61 лет привезли уже в тяжелом состоянии в больницу №4. Она пыталась лечится дома самостоятельно и упустила драгоценное время. Также, как и 71-летний мужчина, который спустя несколько дней с нчала заболевания поступил в критическом состоянии в больницу №12. У обоих были проблемы с сердцем, и несмотря на усилия медиков, они скончались.

59-летний мужчина тоже пошел в поликлинику только на 3 день болезни, оттуда его в срочном порядке госпитализировали в 5-ю горбольницу. Но было поздно. Болезнь протекала тяжело, сказались хронические заболевания, которых у волгоградца оказалось немало (и диабет, и заболевания сердечно-сосудистой системы, и органов дыхания). Не спасли.

Не смог побороть ковид и 78-летний житель Палласовского района. От кого он заразился и когда заболел, уже никто и не узнает. В больницу №3 Волгограда его привезли уже в очень тяжелом состоянии.