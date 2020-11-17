Волгоградская область получит 1,7 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым выделят дополнительно почти 62 миллиарда рублей на ежемесячные пособия семьям, где воспитываются дети от 3 до 7 лет. Всего на эти цели в итоге из госбюджета выделили уже 123 миллиарда рублей. Деньги распределили по всем регионам России, Волгоградская область из этой суммы получит 1 миллиард 780 миллионов рублей.

- Мы вынуждены были выделить дополнительные деньги на эти выплаты в связи с тем, что увеличилось число семей, которые имеют право на данное пособие. Денег хватит на более чем 4 миллионов детей от трёх до семи лет, - уточнил Михаил Мишустин.

Напомним, ежемесячные пособия на эту категорию детей введены указом Президента с 1 января 2020 года. Выплаты начались с 1 июня. Выплаты получают семьи с низкими доходами. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Волгоградской области это почти 5 тысяч рублей.