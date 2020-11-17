В 2021 в Волгоградской области откроют пять новых детсадов и начнут строить две школы

Фото администрации ВО.

Волгоградцы наверняка заметили, как активно в области строят новые детские садики и школы. За последние 6 лет открыли 72 дошкольных учреждения. В 2021 году обещают сдать в эксплуатацию еще пять новеньких детских сада, школу в Кировском районе, и приступить к строительству двух новых школ – в Красноармейском районе Волгограда и в селе Отрадное города Михайловки. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградской облдуме.

- На реализацию госпрограммы «Развитие образования в Волгоградской области» в 2021 году в проекте бюджета заложили 26,4 миллиарда рублей. Это на полмиллиарда больше, чем в текущем году. Дополнительные средства пойдут на выплаты учителям за классное руководство, на бесплатное питание школьников начальных классов, на организацию отдыха и оздоровления детей, а также на развитие профобразования, - уточняют в облдуме.

Более 2,1 миллиарда рублей пойдет на развитие массового детского спорта и спорта высших достижений. Увеличили и расходы на ремонты образовательных учреждений: замену окон, кровель, обновление кабинетов и строительство спортплощадок.