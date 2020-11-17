В Волгограде начальника подразделения ресурсоснабжающей организации поймали за взятку в 300 тысяч

Фокус со взяткой не прошел Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде следователи возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего начальника подразделения ресурсоснабжающей организации. Его подозревают в получении взятки в 300 тысяч рублей. Под следствием он оказался вместе с двумя посредниками. В ноябре два волгоградца решили помочь своему знакомому бизнесмену, у которого на предприятии были нарушения эксплуатации счетчиков потребляемой энергии. На приборах учета не было пломбы. За это предпринимателю грозил штраф в 800 тысяч рублей. Но его знакомые нашли вариант избежать такой траты. Они предложили коммерсанту дать взятку в 300 тысяч начальнику профильного подразделения ресурсоснабжающей организации. Тем более он согласился таким образом уладить вопрос.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, 13 ноября текущего года при получении денег от посредников руководитель подразделения был задержан оперативными сотрудниками регионального УФСБ России. Проводится комплекс всех следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.